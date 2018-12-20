При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали

СЕГОДНЯ 04:58 2018-12-20T05:11:57+03:00

Инциденты произошли в среду в двух поликлиниках на востоке Лондона Фото: REUTERS

По данным посольства России, в результате атаки ранены четыре человека, наших сограждан среди них нет

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В результате атаки вооруженного мачете человека на посетителей двух поликлиник в лондонском районе Тауэр-Хамлетс ранены четыре человека, наших сограждан среди пострадавших нет. Об этом сообщило посольство России в Лондоне, сотрудники которого оперативно связались с местной полицией после инцидента.

«Согласно полученным сведениям, в результате нападения пострадало четверо граждан. Трое из них находятся в госпитале, один от госпитализации отказался. По имеющимся на данный момент у полиции сведениям, граждан России среди пострадавших нет», - приводит сообщение российского диппредставительства ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, мужчина с мачете нападал на людей в двух поликлиниках на востоке Лондона. Сотрудники полиции британской столицы задержали нападавшего. Известно, что ему около 40 лет, и он тоже ранен.

Правоохранительные органы уже объявили, что не связывают произошедшее с терроризмом. Расследование продолжается.