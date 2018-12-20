Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов

СЕГОДНЯ 06:57 2018-12-20T06:57:40+03:00

В четверг, 20 декабря, в Москве ожидается слабый снег и до -13 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 декабря 2018 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 20 декабря 2018 года. Как предупреждают специалисты, в четверг столица еще будет во власти антициклона, который в минувшие выходные принес в мегаполис январские морозы: столбики термометров опустятся до -11…-13 градусов.

Кроме того, в городе ожидается облачная погода с прояснениями. А в некоторых районах пройдет слабый снег. При этом на тротуарах и дорогах вновь будет скользко. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 21 декабря, воздух остынет до -13…-15 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также не исключен небольшой снег.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. Так, в минувшие выходные в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений. А ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой холодной с начала зимы: столбики термометров в столице опускались до -15,8 градуса.

Однако в ближайшее время погода вновь начнет меняться: атмосферное давление будет постепенно падать, а температура воздуха станет повышаться. При этом к выходным в мегаполисе ожидается снегопад.