Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом на Шри-Ланку

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-20T11:13:37+03:00

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) совершил деловой заход в порт столицы Шри-Ланки Коломбо. В состав группировки кораблей вошли три судна: гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и танкер "Борис Бутома".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), в состав которого входит ТОФ, визит российских кораблей продлится до 24 декабря. Стоит отметить, что российские корабли были тепло встречены властями Шри-Ланки: на пирсе порта Коломбо состоялась торжественная церемония встречи судов российского ВМФ, на которой присутствовали российские дипломаты и руководство военно-морских сил Шри-Ланки.

В ходе визита состоится совещание руководящего состава российской корабельной группировки и представителей штаба ВМС Шри-Ланки по вопросам обеспечения стоянки российских кораблей. Моряки ТОФ, в свою очередь, осмотрят достопримечательности Коломбо и поучаствуют в товарищеских спортивных матчах со своими коллегами из Шри-Ланки.