2018-12-20T11:13:37+03:00
Политика

Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом на Шри-Ланку

В состав группировки кораблей входят ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и танкер "Борис Бутома"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) совершил деловой заход в порт столицы Шри-Ланки КоломбоОтряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) совершил деловой заход в порт столицы Шри-Ланки КоломбоФото: Валентин ТРУХАНЕНКО
Изменить размер текста:

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) совершил деловой заход в порт столицы Шри-Ланки Коломбо. В состав группировки кораблей вошли три судна: гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и танкер "Борис Бутома".

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО), в состав которого входит ТОФ, визит российских кораблей продлится до 24 декабря. Стоит отметить, что российские корабли были тепло встречены властями Шри-Ланки: на пирсе порта Коломбо состоялась торжественная церемония встречи судов российского ВМФ, на которой присутствовали российские дипломаты и руководство военно-морских сил Шри-Ланки.

В ходе визита состоится совещание руководящего состава российской корабельной группировки и представителей штаба ВМС Шри-Ланки по вопросам обеспечения стоянки российских кораблей. Моряки ТОФ, в свою очередь, осмотрят достопримечательности Коломбо и поучаствуют в товарищеских спортивных матчах со своими коллегами из Шри-Ланки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой
Путин помиловал пятерых россиян
США планируют ввести новые санкции против Китая
Курс доллара превысил 68 рублей
Путин считает спецслужбы опорой России в борьбе с терроризмом
Верховный суд разработал законопроект об уголовном проступке
Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой
На Украине верующие устроили митинг возле здания Верховной рады
После принятия закона об УПЦ депутаты Верховной рады начали драку
США прекращает авиаудары в Сирии
В МИД Германии опасаются, что вывод войск США из Сирии навредит борьбе с ИГ*
Путин рассказал о программе по возвращению российских детей из Сирии
Путин заявил, что Россия не мешает проходу судов в Керченском проливе
Польша отзовет своего посла на Украине
Порошенко: Украина максимальном укрепила линию обороны
Путин назвал идею объединения Сахалина и Приморья внутренним делом регионов
Государственная дума не проведет новогодний корпоратив
Путин призвал СМИ быть максимально объективными
Путин: "Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны"
Путин признал факт применения допинга российскими спортсменами
УПЦ боится агрессии в свой адрес из-за переименования