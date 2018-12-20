В «Сколково» заверили, что аэротакси не будут стоять в пробках

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-20T11:14:45+03:00

Несмотря на первый неудачный старт, разработчики не оставляют свою идею

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Аэротакси рано или поздно появится в небе над Москвой, уверены разработчики идеи. В «Сколково» к этому проекту подходят серьезно и готовы отстаивать его целесообразность. Проделана огромная работа, впереди еще много дел, но когда удастся запустить первые машины, то в пробках они стоять точно не будут.

Аэротакси будут двигаться по строго определенным для каждого маршрута воздушным коридорам. Управлять полетом будут бортовой компьютер и траспондер, они подскажут воздушный коридор и максимально допустимые маневры в нем.

Выделение границ будет запланировано под каждый полет, благодаря этому никаких воздушных пробок не будет. Если же машина будет нарушать траекторию полета, то система предложит восстановить первоначальные координаты или немедленно приземлиться.

- В случае если другие летательные аппараты будут пользоваться этим же коридором, например, самолет или вертолет, то аэротакси уступит дорогу, так как эти средства имеют больший приоритет, - говорит ФАН генеральный директор компании «Бартини» Илья Ханыков.

Ученые отмечают, что никаких новых технологий для реализации данного проекта не потребуется, все и так уже придумано, осталось соединить их воедино.

Ранее разработчики провели пробный полет аэротакси, который закончился неудачей. В компании «Бартини дизайн», разработавшей прототип летающего такси, объяснили причины падения аппарата во время тестового полета в инновационном центре «Сколково». Оказывается, между прогреванием машины и взлетом прошло слишком много времени.