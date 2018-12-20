2018-12-20T11:27:16+03:00
В мире

Франция продолжит военную кампанию в Сирии несмотря на вывод войск США

Французские власти намерены полностью искоренить терроризм на сирийских территориях
Сакина НУРИЕВА
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Франция продолжит военную кампанию в Сирии несмотря на вывод войск СШАФранция продолжит военную кампанию в Сирии несмотря на вывод войск СШАФото: REUTERS
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Франция продолжит военную кампанию в Сирии несмотря на вывод войск США, в Париже уверены, что в регионе все еще пристутствует влияние террористических группировок. Об этом заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

"В настоящий момент, конечно, мы остаемся в Сирии, поскольку вопрос борьбы с ИГ* остается основным", - заявила министр в эфире CNews.

Луазо подчеркнула, что борьба с терроризмом в сирийском регионе не окончена, несмотря на большие успехи коалиции. В связи с этим Франция намерена продолжить военное пристутствие в Сирии.

"Мы вновь должны подумать о необходимости обладать стратегической автономией при принятии решений в Европе. Когда мы сталкиваемся с прямой угрозой, мы должны решать и действовать независимо... У нас могут быть свои приоритеты", - констатировала представитель французского МИД.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести войска страны из Сирии.

ИГ ("Исламское Государство")* - запрещенная в России террористическая организация

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