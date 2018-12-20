На выходных столицу накроют снегопады

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-20T12:18:25+03:00

На выходных в столице будет идти снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Выходные совсем скоро и погода на 22 и 23 декабря обещает быть по настоящему зимней. Синоптики предполагают, что в столице будет мороз и снегопад. Осадки не прекращаются всю неделю, так что к воскресенью на улицах будут серьезные сугробы.

Если автомобилисты не очень довольны такими обстоятельствами и сетуют на постоянные пробки, то детвора в восторге от новых зимних развлечений.

- За выходные величина снежного покрова увеличится на 10 сантиметров, - рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Скорее всего, снегопад не завершится воскресеньем и захватит начало последней рабочей недели перед новогодними каникулами.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 6-8 градусов мороза, а ночью опустится до – 11 градусов, но из-за сильного ветра будет казаться, что на улице гораздо холоднее, сообщает сайт argumenti.ru.

На улицах столицы уже развернули елочные базары, лесные красавицы распушили иголки под снегом и радуют москвичей. В среднем метр дерева стоит 800 рублей.