2018-12-20T12:29:12+03:00
Политика

Путин объяснил необходимость реализации нацпроектов

Президент России в очередной раз заявил, что нашей стране необходим прорыв
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владмиир ПутинПрезидент России Владмиир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 20 декабря, в очередной раз заявил, что нашей стране необходим прорыв. Именно так он объяснил необходимость реализации национальных проектов.

"Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад - без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, и мы должны это понимать", - заявил глава государства в ходе выступления, которое транслируется на сайте kp.ru.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать все имеющиеся ресурсы. Более того, нельзя просто раздать деньги, а потому правительство и администрация напряженно работают.

Путин напомнил, что всего на реализацию нацпроектов выделено 20,8 трлн рубелей. Все эти средства пойдут на выполнение "ясно поставленных целей" в сфере развития инфраструктуры, области здравоохранения, образования, науки, а также производства, экономики и робототехники.

"Люди должны почувствовать результат. <...> Если не ставить амбициозных задач, не будут достигнуты вообще никакие [результаты]", - сказал президент.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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