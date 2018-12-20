Путин объяснил необходимость реализации нацпроектов

20 Дек. 12:29 2018-12-20T12:29:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 20 декабря, в очередной раз заявил, что нашей стране необходим прорыв. Именно так он объяснил необходимость реализации национальных проектов.

"Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад - без этого у страны нет будущего. Это принципиальный вопрос, и мы должны это понимать", - заявил глава государства в ходе выступления, которое транслируется на сайте kp.ru.

По его словам, сейчас необходимо сконцентрировать все имеющиеся ресурсы. Более того, нельзя просто раздать деньги, а потому правительство и администрация напряженно работают.

Путин напомнил, что всего на реализацию нацпроектов выделено 20,8 трлн рубелей. Все эти средства пойдут на выполнение "ясно поставленных целей" в сфере развития инфраструктуры, области здравоохранения, образования, науки, а также производства, экономики и робототехники.

"Люди должны почувствовать результат. <...> Если не ставить амбициозных задач, не будут достигнуты вообще никакие [результаты]", - сказал президент.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ