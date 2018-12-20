2018-12-20T12:47:38+03:00
Политика

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела одного из районов Донецка

Следователи возбудили дело по факту жестокого обращения украинских силовиков с гражданским населением
Александр ДЖУМАЕВ
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По факту правонарушения следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением».По факту правонарушения следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением».Фото: REUTERS
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Следственный комитет Российской Федерации (СК) возбудил уголовное дело по факту проведения украинскими силовиками артиллерийского обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте СК.

«13 декабря 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных на улице Дунаевского Петровского района города Донецка», - говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе обстрела ранение получил один мирный житель.

По факту правонарушения следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением».

В заявлении СК подчеркивается, что украинские военные действовали умышленно. В настоящий момент сотрудниками комитета проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновных.

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