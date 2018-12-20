Цена за баррель нефти упала ниже 55 долларов США

20 Дек. 13:06 2018-12-20T13:06:14+03:00

В последний раз баррель нефти продавался по столь низкой цене 19 сентября 2017 года. Фото: REUTERS

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В четверг, 20 декабря, цена на нефть марки Brent упала ниже 55 долларов. В последний раз баррель нефти продавался по столь низкой цене 19 сентября 2017 года.

Баррель нефти марки WTI, в свою очередь, по итогам сегодняшних торгов стоит лишь $46,21. Такая цена на горючее этой марки в последний раз была зафиксирована в августе 2017 года.

СМИ отмечают, что фьючерсы на нефть на мировых рынках показывают отрицательную динамику из-за новости о выводе войск США из Сирии. Тем не менее, в ходе дальнейших торгов, проведенных на лондонской бирже, цена на нефть все же несколько выросла.

Изменения цены на черное золото отразились и на курсе российской валюты. Курс доллара к рублю сегодня составил 67,49 рублей, тогда как один евро на Московской бирже оценивался в 77,31 рублей.