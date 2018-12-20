В центре Москвы подросток напал на полицейского в ответ на замечание
В Пресненском районе Москвы подросток, куривший в общественном месте, распылил перцовый баллончик в лицо полицейскому, который сделал ему замечание. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
В заявлении пресс-службы столичной полиции говорится, что после нападения на старшего лейтенанта полиции, занимающего должность инспектора по делам несовершеннолетних, несовершеннолетний правонарушитель скрылся. В настоящий момент здоровью полицейского ничто не угрожает, а личность подозреваемого установлена: им оказался 14-летний мальчик, имя которого не называется.
Поскольку правонарушитель еще не достиг 18-летнего восзраста, к административной ответственности по факту неисполнения родителем или законным представителем обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка был привлечен его отец. В настоящий момент следственные органы полиции работают над принятием процессуального решения по факту случившегося.