2018-12-20T13:32:05+03:00
Политика

Путин заявил, что Россия стремится к заключению мирного договора с Японией

Правда, по словам президента, этому мешает размещение американских военных объектов на территории азиатского государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и дальше будет вести переговоры в Токио относительно заключения мирного договора, однако, по его мнению, принятию итогового решения препятствует возможность размещения американских объектов на Курильских островах, в случае их передачи Японии.

Глава государства подчеркнул, что сейчас российским властям сложно оценить уровень суверенитета "страны восходящего Солнца" и вопросы безопасности, поскольку, например, губернатор Окинавы выступает против некоторых решений по базе США - но ничего сделать не может, как и люди, проживающие там. Обеспокоенность вызывают и американские системы противоракетной обороны.

"Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского ядерного потенциала, вынесенного на периферию", - сказал президент в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких иллюзий на этот счет, однако работа с японскими коллегами будет продолжаться.

"Мы стремимся и искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией, потому что я убежден - <...> сегодняшнее состояние не является нормальным", - подытожил Путин.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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