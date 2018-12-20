Путин анонсировал встречу с новоизбранными главами регионов

20 Дек. 13:42 2018-12-20T13:42:50+03:00

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что уже на следующей неделе состоится Государственный совет по итогам региональных выборов. Кроме того, запланирована отдельная встреча с новыми главами субъектов.

По словам главы государства, он готов всячески помогать каждому народному избраннику, но лишь при условии, что тот "окажется на высоте" и будет в состоянии самостоятельно исполнять данные обещания.

"Это уже не первый случай, когда у нас на выборах побеждают представители оппозиционных партий. <...> Для меня главное, чтобы люди на территориях, в регионах РФ чувствовали, что жизни меняется к лучшему", - сказал Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

Ранее в ходе этого же мероприятия президент также прокомментировал ситуацию на Украине и процесс заключения мирного договора с Японией.

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