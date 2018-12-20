2018-12-20T13:51:59+03:00
В мире

Лидеры Ирана и Турции приступили к переговорам в Анкаре

Предполагается, что лидеры обсудят заявление главы США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии
Сакина НУРИЕВА
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Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Анкаре.Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган приступили к переговорам в Анкаре.Фото: REUTERS
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В четверг президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Анкару для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило информационное агенство "Анадолу".

Иранского лидера поприветствовали в Президентском комплексе столицы почетным кавалерийским караулом, прозвучали гимны двух стран.

Эрдоган и Рухани обменялись рукопожатиями, после чего они провели встречу за закрытыми дверями. Предполагается, что президенты обсудят недавнее заявление американского коллеги Дональда Трампа о выводе США войск из Сирии.

Отмечается, что в рамках своего визита президент Ирана также примет участие в 5-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

По итогам переговоров Эрдоган и Рухани выступят с совместным заявлением.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.

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