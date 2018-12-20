Лидеры Ирана и Турции приступили к переговорам в Анкаре
В четверг президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Анкару для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило информационное агенство "Анадолу".
Иранского лидера поприветствовали в Президентском комплексе столицы почетным кавалерийским караулом, прозвучали гимны двух стран.
Эрдоган и Рухани обменялись рукопожатиями, после чего они провели встречу за закрытыми дверями. Предполагается, что президенты обсудят недавнее заявление американского коллеги Дональда Трампа о выводе США войск из Сирии.
Отмечается, что в рамках своего визита президент Ирана также примет участие в 5-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.
По итогам переговоров Эрдоган и Рухани выступят с совместным заявлением.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.