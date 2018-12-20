2018-12-20T13:52:28+03:00
Политика

Путин о реставрации социализма в России: "Думаю, это невозможно"

По мнению президента РФ, в обществе произошли глубинные изменения, которые не позволят этого сделать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин на большой пресс-конференцииПутин на большой пресс-конференцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин считает, что реставрация социализма в нашей стране просто невозможно, поскольку в обществе произошли слишком "глубинные" изменения. Такое мнение глава государства высказал в ходе ответа на вопросы журналистов в рамках большой ежегодной пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

"Думаю, это невозможно. <...> Возможны элементы социализации в экономике, социальной сфере, но это всегда связано с расходами, которые больше доходов, с тупиком в экономике", - сказал президент.

При этом он добавил, что если речь идет о социализме, подразумевающем справедливое распределение ресурсов, снижение уровня бедности и числа людей, которые живут за ее чертой, то, стоит отметить - именно такую политику российские власти сейчас и проводят. По словам Путина, именно на это направлены 12 национальных проектов, которые были предложены к реализации майским указом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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