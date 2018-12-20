ФИФА оставила сборную России на 48-м месте

20 Дек. 13:56 2018-12-20T13:56:05+03:00

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Российские футболисты оказались на 48-м месте в рейтинге сборных мира. На официальном сайте ФИФА обнародован список команд, который составляется организацией в соответствии с их заслугами и достижениями.

В сравнении с прошлым месяцев в списке произошло мало изменений, так как большинство сборных не участвовали ни в каких играх.

Лучшая десятка сборных по версии ФИФА выглядит так:

1 ) Бельгия (1727 очков)

2 ) Франция (1726)

3 ) Бразилия (1676)

4) Хорватия (1634)

5) Англия (1631)

6) Португалия (1614)

7) Уругвай (1609)

8) Швейцария (1599)

9) Испания (1591)

10) Дания (1589)

Российская команда набрала 1424 балла, это соответствует 48-й строчке рейтинга. На одну позицию выше располагается команда из Норвегии (1425), а ниже — Демократическая Республика Конго (1420).

Несмотря на невысокий результат, наша команда улучшила свои позиции по итогам 2017 года, тогда российские футболисты были на 64-й строчке в рейтинге ФИФА.

Наибольший результат в уходящем году показали Французы, их сборная набрала по итогам всех проведенных игр 165 очков с прошлого декабря, передает телеканал «360».

Российская сборная в уходящем 2018 году приятно удивила фанатов. Игры на Чемпионате мира показали, что наша сборная может достигать хороших результатов. Итогом участия в турнире стал выход в 1/4 финала, Россия уступила Хорватии со счетом 3:4.