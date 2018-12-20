2018-12-20T14:04:06+03:00
Общество

В Британии признали телеканал RT виновным в нарушении правил вещания

В настоящий момент решается вопрос о санкциях, которые будут применены к каналу
Александр ДЖУМАЕВ
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Британский регулятор работы средств массовой информации Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программахБританский регулятор работы средств массовой информации Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программахФото: REUTERS
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Британский регулятор работы средств массовой информации Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программах. Об этом сообщает пресс-служба Ofcom.

Представители регулятора заявили, что вердикт был вынесен по итогам расследования, которое вели специалисты Ofcom. По его итогам было установлено, что телеканал нарушил "правила вещания, требующие соблюдения должной беспристрастности, в ряде программ", которые были показаны в период с 17 марта по 26 апреля этого года.

Сообщается, что нарушения были выявлены в двух выпусках новостей, трех передачах Crosstalk и двух передачах Sputnik.

В Ofcom также отметили, что речь идет о "серьезном нарушении правил вещания". В настоящий момент рассматривается вопрос о введении санкций в адрес канала; руководство RT уже получило соответствующее уведомление.

Стоит отметить, что RT и ранее оказывался в поле зрения британского медиарегулятора. В мае этого года сайт kp.ru сообщал, что Ofcom принял решение не лишать RT лицензии несмотря на позицию телеканала по "делу Скрипалей".

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