В Британии признали телеканал RT виновным в нарушении правил вещания
Британский регулятор работы средств массовой информации Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении принципа беспристрастности в семи программах. Об этом сообщает пресс-служба Ofcom.
Представители регулятора заявили, что вердикт был вынесен по итогам расследования, которое вели специалисты Ofcom. По его итогам было установлено, что телеканал нарушил "правила вещания, требующие соблюдения должной беспристрастности, в ряде программ", которые были показаны в период с 17 марта по 26 апреля этого года.
Сообщается, что нарушения были выявлены в двух выпусках новостей, трех передачах Crosstalk и двух передачах Sputnik.
В Ofcom также отметили, что речь идет о "серьезном нарушении правил вещания". В настоящий момент рассматривается вопрос о введении санкций в адрес канала; руководство RT уже получило соответствующее уведомление.
Стоит отметить, что RT и ранее оказывался в поле зрения британского медиарегулятора. В мае этого года сайт kp.ru сообщал, что Ofcom принял решение не лишать RT лицензии несмотря на позицию телеканала по "делу Скрипалей".