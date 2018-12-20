Путин положительно оценил сотрудничество России и Китая

20 Дек. 14:03 2018-12-20T14:03:20+03:00

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Президент России Владимир Путин положительно оценил двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина. По словам главы государства, за последние годы нашим странам удалось решить все проблемы, возникшие еще во времена Советского Союза, и теперь власти работают вместе в самых различных сферах, в том числе в экономике и по направлению безопасности.

Он особенно отметил сотрудничество России и Китая на международной арене. Президент заявил, что именно этот союз является фактором стабильности и прогнозируемости ситуации на мировой арене, "оздоровляющим" фактором.

При этом Путин позитивно высказался о внутриполитических изменения КНР.

"Мы положительно оцениваем изменения, которые произошли в Китае. Я считаю, что для такой страны, как КНР с одним миллиардом 300 миллионов населения очень важна стабильность и прогнозируемость, в том числе и во внутренней политике, включая кадровые составляющие", - подытожил президент в ходе своего выступления на большой пресс-конференции.

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