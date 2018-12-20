Путин заявил, что патриотизм не может быть основой государства

20 Дек. 14:14 2018-12-20T14:14:14+03:00

Именно так президент России ответил на вопрос о национальной идее

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Патриотизм не может быть основной национальной идеей государства. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 20 декабря.

"Патриотизм не может не быть основой нашего государства, в широком и в самом благородном смысле слова", - подчеркнул глава государства.

Он тут же затронул и ситуацию, в условиях которой российские каналы продолжают давать информацию, не всегда достойную эфирного времени. Путин признался, что редко смотрит телевизор, но старается следить за информационным полем, и, по его мнению, в последнее время предоставляемые зрителям сведения становятся более сбалансированными.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во время выступления на пресс-конференции президент также оценил возможность реставрации социализма.

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