2018-12-20T14:26:40+03:00
Политика

Путин наметил направления работы в сфере сельского хозяйства

По мнению президента, сейчас необходимо повышать конкурентоспособность и расширять инфраструктуру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что властей не беспокоит снижение показателей по сбору урожая, поскольку они все еще являются хорошими. Более того, сейчас в стране созданы отличные условия для развития конкуренции, как на внутреннем уровне, так и на внешнем.

"Сельское хозяйство - у нас давно национальный проект. На его поддержку выделяются миллиарды рублей, и эта поддержка будет продолжена, как по крупным хозяйствах, так и по фермерским", - заявил глава государства во время ежегодной большой пресс-конференции.

Он напомнил, что в прошлом году наша страна побила рекорд по сбору зерна - 135,5 млн тонн. В 2018-м из-за неблагоприятных погодных условий удалось собрать всего 110 млн тонн, однако и этот показатель является третьим по объемам за последние 25 лет. Кроме того, были увеличены возможности экспорта с учетом прошлогодних запасов.

По мнению Путина, сейчас российская сельскохозяйственная отрасль должна повышать конкурентоспосоюность, расширять инфраструктуру, наращивать производство продуктов высокой степени передала и решать вопросы с социальным развитием села. В таких условиях показатели будут становиться еще лучше.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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