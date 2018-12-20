Путин наметил направления работы в сфере сельского хозяйства
Президент России Владимир Путин заявил, что властей не беспокоит снижение показателей по сбору урожая, поскольку они все еще являются хорошими. Более того, сейчас в стране созданы отличные условия для развития конкуренции, как на внутреннем уровне, так и на внешнем.
"Сельское хозяйство - у нас давно национальный проект. На его поддержку выделяются миллиарды рублей, и эта поддержка будет продолжена, как по крупным хозяйствах, так и по фермерским", - заявил глава государства во время ежегодной большой пресс-конференции.
Он напомнил, что в прошлом году наша страна побила рекорд по сбору зерна - 135,5 млн тонн. В 2018-м из-за неблагоприятных погодных условий удалось собрать всего 110 млн тонн, однако и этот показатель является третьим по объемам за последние 25 лет. Кроме того, были увеличены возможности экспорта с учетом прошлогодних запасов.
По мнению Путина, сейчас российская сельскохозяйственная отрасль должна повышать конкурентоспосоюность, расширять инфраструктуру, наращивать производство продуктов высокой степени передала и решать вопросы с социальным развитием села. В таких условиях показатели будут становиться еще лучше.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.