Во Франции оштрафовали Uber на €400 тысяч за утечку данных миллионов пользователей

20 Дек. 14:27 2018-12-20T14:27:59+03:00

Во Франции оштрафовали Uber на €400 тыс. за утечку данных миллионов пользователей Фото: REUTERS

Великобритания и Нидерланды также приняли меры против компании

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Во Франции оштрафовали сервис онлайн-вызова такси Uber на €400 тыс. за утечку данных миллионов пользователей. Решение о взысканиях вынесла Национальная комиссия по информационным технологиям и свободам страны (CNIL).

В ноябре 2017 года два злоумышленника похитили личные данные 57 млн пользователей Uber, 1,4 млн из них оказались жителями Франции. В CNIL уверены, что утечки можно было бы предотвратить при использовании элементарных мер по обеспечению безопасности - фильтрации IP-адресов и хранению исходного кода Github в зашифрованном виде.

В соответствии с решением комиссии, Uber нарушил обязательства по обеспечению безопасности персональных данных, в связи с этим компанию Uber France SAS оштрафовали €400 тысяч.

К аналогичным мерам также прибегли Нидерланды и Великобритания, где сервис отштрафовали на €600 тысяч и €385 тысяч.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что NASA и Uber создадут летающее такси к 2020 году.