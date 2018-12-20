2018-12-20T14:32:41+03:00
Общество

Москвичи станут свидетелями «холодного полнолуния»

Необычное природное явление можно будет наблюдать в день зимнего солнцестояния
Алена Басавина
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Холодную луну можно будет увидеть 22 декабряХолодную луну можно будет увидеть 22 декабряФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жители Москвы в субботу, 22 декабря, увидят полнолуние длинной ночи или «холодное полнолуние». Об этом сообщает Московский планетарий.

«Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния - 22 декабря. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов», - передает данные «Интерфакс».

В Московском планетарии уточнили, что сумерки в Москве будут ожидаться уже в 15:58 часов. Рассвет начнется в 8:57.

Уточняется, что полнолуние длинной ночи называют «холодным полнолунием». Хотя календарная зима стартовала месяц назад, именно день зимнего солнцестояния указывает на приход зимы в Северном полушарии.

Напомним, что в году два солнцестояния — зимнее и летнее. В день зимнего солнцестояния Солнце минимально поднимается над горизонтом в Северном полушарии. Наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. В этом году световой день продлится всего семь часов.

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