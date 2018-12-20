2018-12-20T14:40:21+03:00
Политика

Путин пообещал сделать все, чтобы не допустить скачка цен на бензин в 2019 году

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России.

- У нас цены на бензин повысились в связи с ростом цен на нефть. Но наше правительство тут же начало принимать меры. <…> У нас идет борьба с ростом цен, - сказал российский лидер.

При этом глава нашего государства пообещал, что кабмин «сделает все, чтобы не допустить скачка цен на автомобильное топливо в следующем году».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы представителей СМИ.

Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно. Так, в прошлом году оно длилось почти четыре часа. А абсолютный рекорд был установлен в 2008 году: тогда Путин общался с журналистами в течение четырех часов 40 минут.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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