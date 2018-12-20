2018-12-20T14:41:24+03:00
Политика

Путин призвал политические силы Афганистана к мирным переговорам

Президент РФ считает, что разрешить ситуацию в Исламской Республике можно лишь путем договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что урегулировать ситуацию в Афганистане можно лишь путем проведения мирных переговоров между всеми сторонами конфликта. Такое заявление политик сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он напомнил, что сейчас официальный Кабул контролирует не более 1/3 территорий страны, результаты выборов подсчитываются месяцами, а последние переговоры с талибами так и не принесли видимых результатов.

"Мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто исключительно путем договоренностей между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что российские власти убеждены в способности афганских народов, политических сил и этнических групп самостоятельно договориться между собой. Москва же постарается способствовать данному процессу насколько это возможно. Речь идет, в частности, об экономическом сотрудничестве и участии в международных проектах.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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