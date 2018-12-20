Путин об убитых в ЦАР журналистах: Мы по дипломатическим каналам держим ситуацию под контролем

20 Дек. 14:52 2018-12-20T14:52:22+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, ответил на вопрос об убитых в ЦАР журналистах. В частности, он отметил, что убийство сотрудников СМИ - это всегда трагедия, и призвал задавшего вопрос журналиста не забывать о коллегах, которых расстреляли в Донбассе.

Также глава нашего государства подчеркнул, что россиян в ЦАР, судя по всему, убили члены одной из местных группировок. При этом, по словам Путина, Москва по дипломатическим каналам держит ситуацию под контролем. «По дипломатическим каналам мы держим ситуацию под контролем», - сказал российский лидер.

Кроме того, стоит отметить, что тот же журналист спросил президента и о частных военных компаниях. Путин ответил, что все должно оставаться в рамках закона. «Если они не нарушают российского закона, то они вправе работать», - пояснил глава РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы представителей СМИ.

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