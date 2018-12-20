2018-12-20T14:54:23+03:00
Политика

Путин указал на различия в ситуациях с ростом цен на бензин во Франции и в России

Президент напомнил, что Париж сознательно пошел на такие меры, а Москва вынуждена бороться с последствиями изменений на мировом рынке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин указал на то, что ситуации с ростом цен на топливо во Франции и в России сильно отличаются, поскольку в первом случае стоимость бензина была увеличена намерено, а Москва же вынуждена бороться с последствиями изменений на мировом рынке. Такое мнение глава государства озвучил в ходе выступления на большой пресс-конференции.

"Французское правительство сознательно пошло на повышение цен на бензин. Они сделали это сами, это их политика <..> У нас же повысились цены на бензин в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках, но правительство тут же начало принимать меры по сдерживанию роста цен и даже по их снижению. Достигли этой договоренности с основными нефтеперерабатывающими компания", - сказал Путин, подчеркнув, что в этом и заключается основная разница между, казалось бы, похожими ситуациями.

По словам президента, сейчас российское правительство делает все возможное для того, чтобы не допустить скачка цен на топливо в следующем году.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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