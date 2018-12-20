МВД заблокирует статью из соцсетей, одобряющую употребление наркотиков

20 Дек. 15:02 2018-12-20T15:02:50+03:00

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что запрещенный контент уже направлен на блокировку в Роскомнадзор

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МВД России провело проверку статьи «Героин — собственность модели», которая появилась на популярном интернет-ресурсе. В результате опубликованная информация была признана запрещенной.

«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке», - указал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о решении ведомства уже проинформирован Роскомнадзор. Ирина Волк отметила, что МВД регулярно проводит мониторинг интернет-ресурсов на предмет пропаганды употребления наркотиков.

«За 9 месяцев этого года совместно с Роскомнадзором заблокировано свыше 19 тысяч таких интернет-страниц, примерно четверть из них приходится на долю социальных сетей», - добавила представитель правоохранительного ведомства.