2018-12-20T15:02:50+03:00
Общество

МВД заблокирует статью из соцсетей, одобряющую употребление наркотиков

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что запрещенный контент уже направлен на блокировку в Роскомнадзор
Алена Басавина
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Полиция заблокирует статью о наркотикахПолиция заблокирует статью о наркотикахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МВД России провело проверку статьи «Героин — собственность модели», которая появилась на популярном интернет-ресурсе. В результате опубликованная информация была признана запрещенной.

«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке», - указал официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, о решении ведомства уже проинформирован Роскомнадзор. Ирина Волк отметила, что МВД регулярно проводит мониторинг интернет-ресурсов на предмет пропаганды употребления наркотиков.

«За 9 месяцев этого года совместно с Роскомнадзором заблокировано свыше 19 тысяч таких интернет-страниц, примерно четверть из них приходится на долю социальных сетей», - добавила представитель правоохранительного ведомства.

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