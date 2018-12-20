Путин пообещал учитывать интересы людей при переходе на цифровое ТВ

20 Дек. 15:06 2018-12-20T15:06:59+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заверил, что власти будут действовать очень аккуратно в рамках перехода россиян с аналогового телевещания на цифровое. Глава государства пообещал, что жители даже самых маленьких населенных пунктов нашей страны не останутся без любых телеканалов, при этом их количество и качество изображения только возрастет.

"Договорились, что будем действовать очень аккуратно, двигаться небольшими шагами", - сказал президент в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

Он подчеркнул, что сейчас экспериментальный переход на цифровое ТВ осуществляется в Твери, и пока никаких нареканий не поступало. Губернатор лично следит за ситуацией и оказывает жителям региона поддержку. А в феврале 2019 года пилотный проект будет запущен уже в Рязани.

По словам Путина, власти будут внимательно отслеживать результаты эксперимента, а также оказывать необходимую поддержку тем гражданам, которые не могут купить оборудование на личные средства.

"Будем следить по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях, и двигаться аккуратно дальше", - подытожил глава государства.

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