2018-12-20T15:10:54+03:00
Общество

Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать результаты «объединительного собора»

Предстоятель РПЦ уверен, что в предоставление автокефалии Украине замешена политика
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать результаты «объединительного собора».Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать результаты «объединительного собора».Фото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать итоги «объединительного собора» в Киеве, во время которого была основана «новая украинская церковь» и избран её глава.

«Призываю вас и всю полноту святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — приводит слова патриарха Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Его Святейшество выразил мнение, что процесс «предоставления автокефалии Украине» был инспирирован главой светской власти страны, президентом Петром Порошенко в собственных политических целях. "Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь", - заявил патриарх.

При этом епископ считает, что в незалежной наблюдается "глубокое расхождение предстоятеля и иерархов Святейшей Константинопольской церкви с православной канонической традицией".

Он отметил, что в связи с событиями вокруг Православной церкви на Украине уже невозможно молчать.

"То, что происходит на наших глазах, - вызов всему православному миру", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Напомним, ранее Патриарх Кирилл заявил, что киевские политики ведут народ к погибели.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой