Патриарх Кирилл призвал поместные церкви не признавать результаты «объединительного собора»

20 Дек. 15:10 2018-12-20T15:10:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей не признавать итоги «объединительного собора» в Киеве, во время которого была основана «новая украинская церковь» и избран её глава.

«Призываю вас и всю полноту святейшей церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — приводит слова патриарха Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Его Святейшество выразил мнение, что процесс «предоставления автокефалии Украине» был инспирирован главой светской власти страны, президентом Петром Порошенко в собственных политических целях. "Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь", - заявил патриарх.

При этом епископ считает, что в незалежной наблюдается "глубокое расхождение предстоятеля и иерархов Святейшей Константинопольской церкви с православной канонической традицией".

Он отметил, что в связи с событиями вокруг Православной церкви на Украине уже невозможно молчать.

"То, что происходит на наших глазах, - вызов всему православному миру", - сказал патриарх Московский и всея Руси.

Напомним, ранее Патриарх Кирилл заявил, что киевские политики ведут народ к погибели.