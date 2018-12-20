2018-12-20T15:11:42+03:00
Политика

В Нальчике стартовал финал «Новой высоты»

Кадровый конкурс вызвал интерес у 10 тысяч потенциальных управленцев
Павел ЧЕРНЫШОВ
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20 декабря начался финальный этап кадрового конкурса «Новая высота», стартовавшего 1 ноября по инициативе руководства Кабардино-Балкарии и при поддержке президентской некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», которая выступает оператором конкурса управленцев «Лидеры России». На этапе сбора заявок интерес к «Новой высоте» проявили более 10 тысяч человек. В финал акции прошли 119 конкурсантов.

«Конкурс был создан для того, чтобы выявить талантливых людей, которые смогут решать сложные задачи, вывести республику но новый уровень, — отметил врио главы Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков.

Руководитель региона отметил, что в насыщенной программе финала запланирована социальная акция. Финалисты смогут поработать с детьми-сиротами и с детьми, которые остались без попечения родителей.

«Уже сегодня вы сможете реально проявить себя и стать полезными для подростков, — напутствовал участников Казбек Коков. - Общественная значимость конкурса «Новая высота» была в объединении нас общей целью на прорыв в развитии КБР. Хочу пожелать всем финалистам успехов, победы. Уверен, мы все вместе сумеем достичь серьезных высот в экономическом и социальном развитии нашей Родины».

Председатель наблюдательного совета конкурса, зампредседателя Общественной палаты КБР Людмила Федченко особо подчеркнула, что кадровый конкурс — первое подобное мероприятие для республики, она поблагодарила Казбека Кокова и АНО «Россия — страна возможностей» за то, что конкурс стал возможен и состоялся.

«У наших участников появилась надежда что они действительно нужны Республике в различных отраслях, сферах», — отметила Людмила Федченко.

Общественный деятель обратила внимание, что организация была очень хорошей, на все возникающие у участников вопросы оперативно предоставлялись ответы.

«Данный Конкурс — первое подобное мероприятие, и мы сами многому учились на протяжении всех его этапов», — отметила эксперт, сообщив, что апелляционная комиссия оперативно рассматривала все обращения конкурсантов.

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