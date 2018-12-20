Федеральные власти поддержат позитивный контент в российском интернете

20 Дек. 15:13 2018-12-20T19:53:31+03:00

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Господдержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 20 декабря.

- По поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем, - пояснил глава государства. - У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. В целом, на этот вид деятельности выделяется где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это и будем продолжать.

Как выяснила "Комсомолка", лидеры российской интернет-индустрии тоже вносят свой вклад в развитие этого направления:

- Мы видим, что люди приходят в интернет не только за развлечениями, но и за полезной информацией, рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе Mail.Ru Group. - Мы поддерживаем данный тренд. В частности, Mail.Ru Group активно развивает производство образовательного контента. Мы уже произвели более 5 тысяч часов такого контента в рамках своих образовательных программ, и он собирает аудиторию более 3 миллионов человек.