Путин высказался за восстановление полноформатных отношений с Британией
В настоящий момент отношения между Россией и Великобританией находятся в тупике, однако Москва готова пойти на их восстановление. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции.
"На мой взгляд британско-российские отношения находятся в тупике. В интересах обеих стран - из этого тупика выйти", - сказал политик.
При этом он подчеркнул, что Лондон также заинтересован в восстановлении полноформатных отношений с нашей страной. Британские компании активно работают на российском рынке и хотят делать это дальше. Так, например, за последнее время больше всего прямых инвестиций в экономику РФ сделала именно Великобритания, потом только идут ФРГ и Сингапур.
"Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует", - подытожил российский лидер.
Что касается проводимого Лондона Brexit, то, по мнению Путина, он окажет на экономику нашей страны минимальное влияние. Больше всего пострадает именно Европы.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.