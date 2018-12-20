Путин высказался за восстановление полноформатных отношений с Британией

20 Дек. 15:22 2018-12-20T15:22:50+03:00

По мнению президента России, сам Лондон также настроен на возобновление партнерства

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В настоящий момент отношения между Россией и Великобританией находятся в тупике, однако Москва готова пойти на их восстановление. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции.

"На мой взгляд британско-российские отношения находятся в тупике. В интересах обеих стран - из этого тупика выйти", - сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Лондон также заинтересован в восстановлении полноформатных отношений с нашей страной. Британские компании активно работают на российском рынке и хотят делать это дальше. Так, например, за последнее время больше всего прямых инвестиций в экономику РФ сделала именно Великобритания, потом только идут ФРГ и Сингапур.

"Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует", - подытожил российский лидер.

Что касается проводимого Лондона Brexit, то, по мнению Путина, он окажет на экономику нашей страны минимальное влияние. Больше всего пострадает именно Европы.

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