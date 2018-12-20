2018-12-20T15:26:06+03:00
Общество

Комитет Совета Федерации поддержал закон о защите животных

Сенаторы, занимающиеся аграрно-продовольственной политикой и природопользованием, рекомендовали палате одобрить документ
Алена Басавина
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Комитет Совета Федерации одобрил закон о защите животныхКомитет Совета Федерации одобрил закон о защите животныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал закон об ответственном обращении с животными. Сенаторы рекомендовали верхней палате парламента проголосовать за его принятие.

Как рассказала ТАСС заместитель председателя комитета Ирина Гехт, документ закладывает основы законодательного обеспечения принципов гуманного обращения с животными. По ее словам, документ устанавливает требования к размещению и содержанию животных в приютах.

Кроме того, документ закрепляет правила защиты животных от жестокого обращения. Он запрещает пропаганду жестокого обращения, вводит требования к содержанию и использованию как домашних, так и служебных животных.

Ожидается, что закон будет рассмотрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года. Напомним, что ранее в третьем чтении текст закона одобрила Государственная дума. Парламент рассматривал его 8 лет. Впервые его внесли осенью 2010 года.

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