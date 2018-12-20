2018-12-20T15:53:19+03:00
Политика

Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста

Президент РФ подчеркнул, что проводить реформу позже нужно было бы уже резко - без всяких переходных периодов и льгот
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин указал на то, что властям пришлось бы повысить пенсионный возраст граждан рано или поздно, однако затягивание этого вопроса могло привести к серьезным последствиям.

Глава государства напомнил, что еще в начале двухтысячных годов он сам был категорически против повышения пенсионного возраста, поскольку тогда это было невозможно сделать Средняя продолжительность жизни и соотношение работающих к безработным было другим.

Сейчас же количество работающих пенсионеров становится все меньше, а безработных - увеличивается. Если бы власти продолжили откладывать принятие реформ, то потом повышение пенсионного возраста было бы резким - без переходных периодов и льгот.

"Если бы не было пониманий этих тенденций - я никогда бы не разрешил это сделать. Но это объективные тенденции. От этого никуда не деться. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать <...>, но это неизбежно", - сказал Путин во время выступления на большой пресс-конференции.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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