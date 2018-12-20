2018-12-20T15:48:52+03:00
Политика

Путин назвал главные события 2018 года

По словам главы государства, ему особенно запомнились президентские выборы и Чемпионат мира по футболу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Главными событиями 2018 года стали выборы президента РФ и Чемпионат мира по футболу. Такое мнение озвучил российский глава Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной большой пресс-конференции.

"Это выборы президента, разумеется, это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу — это тоже оказалось важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось", — сказал президент.

Напомним, что в этот четверг, 20 декабря, Владимир Владимирович традиционно отвечает на вопросы журналистов. Сайт kp.ru писал о том, что в этом году в зале собрались аж 1702 сотрудника средств массовой информации, каждый из которых желает обсудить с Путиным ту или иную тему. Самое долго общение главы государства и журналистами в рамках большой пресс-конференции состоялось в 2008 году и длилось более четырех часов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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