Путин объяснил запрет уличных табло с курсами валют

20 Дек. 15:49 2018-12-20T15:49:31+03:00

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, опроверг слухи о том, что запрет на табло с курсами валют на обменниках якобы связан с дедоллоризацией.

- Снятие рекламы на обменных пунктах связано только с борьбой с серыми конторами, действующими в этой области, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Стоит отметить, что в этом году на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста: таким образом, побит рекорд прошлого года, когда на встречу с главой нашего государства пришли 1640 представителей СМИ.

Кстати, эта пресс-конференция для Путина уже 14-я по счету: впервые этот формат был опробован в 2001 году.

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