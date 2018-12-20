Путин прокомментировал проблемы обманутых дольщиков

20 Дек. 16:33 2018-12-20T16:33:26+03:00

К президенту РФ обратилась активистка, которая считает, что ее мужа убили из-за попыток защитить участников долевого строительства

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Президент России Владимир Путин пообещал изучить ситуацию жительницы Санкт-Петербурга, которая считает, что ее мужа убили из-за деятельности, направленной на защиту интересов обманутых дольщиков.

Женщина обратилась к главе государства в рамках ежегодной большой пресс-конференции и пожаловалось на то, что следователи, занимающиеся делом ее супруга, все еще "топчутся на месте".

Между тем, в Петербурге продолжают вводить т в эксплуатацию недостроенные дома, которые не соответствуют договору долевого участия. Активистов же, которые выступают против таких действий, по словам женщины, просто травят.

"Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Обязательно, даже не сомневайтесь", - заверил Путин.

При этом он подчеркнул, что данная проблема очень острая, и власти должны, как можно скорее, прекратить практику привлечения средств граждан и их безответственного использования.

Напомним, что в четверг, 20 декабря, состоялась традиционная большая пресс-конференция президента РФ. Сайт kp.ru писал о том, что в этом году она длилась 3 часа 43 минуты.

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