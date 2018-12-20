Путин: "Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны"

20 Дек. 17:10 2018-12-20T17:10:36+03:00

Владимир Путин рассказал о том, что все его повара являются сотрудниками Федеральной службы охраны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России рассказал о том, что еду для него готовят исключительно военные люди

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что все его повара являются сотрудниками Федеральной службы охраны. При этом глава государства добавил, что бизнесмен Евгений Пригожин никогда не готовил для него еду, поскольку существует такое понятие как "безопасное питание".

"Все мои повара - сотрудники Федеральной службы охраны, они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы это было ясно, понятно и чтобы мы к этому не возвращались", - сказал президент во время пресс-конференции, комментируя тот факт, что многие СМИ называют Пригожина "поваром Путина".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Владимир Владимирович уже поднимал данную тему. Тогда он признал, что Пригожин действительно занимается ресторанным бизнесом в Санкт-Петербурге и обслуживает его гостей.

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