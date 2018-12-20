Путин призвал СМИ быть максимально объективными
Средства массовой информации должны освещать жизненно важные для общества события максимально объективно или хотя бы стремиться к этому. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 20 декабря.
Он подчеркнул, что доверие к деятельности журналистов во многом подорвано из-за коммерциализации общества, однако все равно нужно стремиться к объективности. По словам главы государства, такая тенденция сохраняется до сих пор.
"Сила в правде, - начал Путин с цитаты из фильма "Брат-2", - В этой формуле заложено призвание средств массовой информации. Сила в правде, и только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей".
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ходе большой пресс-конференции президент ответил на множество самых различных вопрос от более чем 50 журналистов. Само мерорриятие длилось почти четыре часа.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.