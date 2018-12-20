2018-12-20T17:22:09+03:00
Политика

Путин призвал СМИ быть максимально объективными

По мнению президента, только так журналисты могут завоевать доверие миллионов людей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России рассказал, в чем силаПрезидент России рассказал, в чем силаФото: REUTERS
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Средства массовой информации должны освещать жизненно важные для общества события максимально объективно или хотя бы стремиться к этому. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

Он подчеркнул, что доверие к деятельности журналистов во многом подорвано из-за коммерциализации общества, однако все равно нужно стремиться к объективности. По словам главы государства, такая тенденция сохраняется до сих пор.

"Сила в правде, - начал Путин с цитаты из фильма "Брат-2", - В этой формуле заложено призвание средств массовой информации. Сила в правде, и только так средства массовой информации могут завоевать доверие миллионов людей".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ходе большой пресс-конференции президент ответил на множество самых различных вопрос от более чем 50 журналистов. Само мерорриятие длилось почти четыре часа.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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