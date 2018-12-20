Порошенко: Украина максимальном укрепила линию обороны

20 Дек. 17:34 2018-12-20T17:36:33+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны страны за счет мер, предпринятых в условиях военного положения.

«Вследствие тех действий, которые были применены, наша линия обороны укреплена максимально, а украинские воины готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокационные действия агрессора», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что за этот период были усилены противовоздушная оборона, а также ВС Украины на угрожающих направлениях, увеличена интенсивность подготовки органов управления и войск.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения на 60 дней, то есть до 25 января. Вскоре Верховная рада при рассмотрении документа утвердила введение такого режима только на 30 дней и лишь в некоторых областях незалежной.