Путин назвал идею объединения Сахалина и Приморья внутренним делом регионов

20 Дек. 17:34 2018-12-20T17:34:23+03:00

Президент РФ заявил, что для этого субъекты должны организовать референдум и провести все необходимые процедуры через парламенты

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею объединения Приморского края и Сахалинской области. Так, глава государства заявил, что в соответствии с российским законодательством данный вопрос является внутренним делом самих субъектов, поэтому и решаться он должен на региональном уровне.

"Если Сахалин и Приморский край захотят объединиться – пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или референдум", - сказал Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

При этом президент отметил, что Сахалин является довольно самодостаточным регионом с очень высокой бюджетной обеспеченностью, тогда как в Приморье средний доход населения несколько ниже.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее с аналогичной позицией по данной ситуации выступил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он заявил, что решение таких вопросов требует обстоятельного подхода и сейчас необходимо просчитать, насколько это удобно для жителей регионов.

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