2018-12-20T17:46:04+03:00
Политика

Польша отзовет своего посла на Украине

Такое решение принял президент республики Анджей Дуда
Алена Басавина
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Польша отзывает своего посла на УкраинеПольша отзывает своего посла на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польша отзовет своего посла на Украине Яна Пекло. Свой пост он покинет с 1 февраля 2019 года.

Как сообщает ТАСС, такое решение принял президент Польши Анджей Дуда. Официальные причины увольнения дипломата не сообщаются. Новый посол пока не назван.

Отметим, что Ян Пекло стал послом Польши на Украине в 2016 году. Тогда его назначение вызвало немало споров вреди политиков правящей партии «Закон и справедливость». Пекло не поддерживали из-за его позиции о Украинской повстанческой армии* и Волынской трагедии 1943 года.

Он утверждал, что не видит ничего плохого в желании Украины почтить людей, которые сражались с коммунистическим режимом. Братоубийственную войну между украинцами и поляками он считал лишь частью истории формирования.

При этом в Польше преступления ОУН-УПА* против поляков на Волыни в 1943-1944 годах официально признаны геноцидом.

*организация, запрещенная на территории России

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