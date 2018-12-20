Путин заявил, что Россия не мешает проходу судов в Керченском проливе
Россия никогда не пыталась препятствовать проходу судов через Керченский пролив, даже если речь шла о военных кораблях. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Он напомнил, что 11 сентября 2017 года украинские суда спокойно прошли через пролив и под Крымским мостом, и никто им не мешал. Более того, наши лоцманы даже помогли иностранным кораблям, сопроводив их. По словам Путина, такая необходимость возникает постоянно из-за сложной природной ситуации в регионе.
"Там очень узкие проливы, они достаточно мелкие, глубиной где-то 13 метров. Там всегда осуществлялась лоцманская проводка, строительство моста ничему там не мешает. Как раньше лоцманы проводили суда, так и проводят", - сказал президент.
При этом Владимир Владимирович подчеркнул, что работа в портах Азовского моря уже давно выстроена, товарооборот только растет, а все участники экономической деятельности уже знают, как все происходит.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Путин прокомментировал также устроенную киевскими властями провокацию в Керченском проливе. Президент России предположил, что таким образом на Украине пытались поднять рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко.
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
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