В МИД Германии опасаются, что вывод войск США из Сирии навредит борьбе с ИГ*

20 Дек. 18:03 2018-12-20T18:03:14+03:00

Берлин опасается, что достигнутые успехи могут быть поставлены под угрозу

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В МИД Германии выразили опасения относительно вывода войск США из Сирии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что подобное решение может поставить под угрозу борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

"Резкая смена курса американской стороны стала сюрпризом не только для нас. ИГ подавлено, но угроза еще не миновала. Существует опасность, что последствия этого решения навредят борьбе с ИГ и поставят под угрозу достигнутые успехи", - сказал Маас.

Он также отметил, что победитель в борьбе с группировкой будет выявлен лишь "на длинной дистанции".

Он заявил, что Германия сотрудничает с партнерами в Сирии ради политического процесса в стране. При этом он считает, что принимать окончательные решения в вопросах должны принимать Объединенные Нации.

Маас заверил, что Берлин продолжит контактировать с Вашингтоном по этой теме. "У нас много вопросов", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГ в Сирии и приказал вывести из этой страны американских военнослужащих.

ИГ* ("Исламское Государство") - запрещенная на территории России террористическая организация