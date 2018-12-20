На Украине верующие устроили митинг возле здания Верховной рады
В Киеве у стен Верховной рады собрались верующие канонической Украинской православной церкви для проведения молебна о невмешательстве власти. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
В молитвенном стоянии приняли участие около двух тысяч человек. Они молились, чтобы Господь вразумил власть, которая вмешивается в дела Церкви.
«Они молятся о том, чтобы Господь вразумил народных избранников прекратить вмешиваться во внутренние дела Церкви и не принимать дискриминационных законов, направленных на дискриминацию верующих УПЦ и ограничения их конституционного права на свободу совести и религиозных убеждений», - указывает информационно-просветительский отдел УПЦ.
Напомним, что 20 декабря в Верховной раде приняли законопроект, лишающий названия УПЦ. Документ поддержали 240 украинских депутатов при минимуме в 226 голосов. Cпикер парламента Украины Андрей Парубий отметил, что УПЦ получит название «Российская православная церковь».