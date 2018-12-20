2018-12-20T19:12:18+03:00
Политика

Путин считает спецслужбы опорой России в борьбе с терроризмом

Президент выступил на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности
Алена Басавина
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Путин поздравил сотрудников спецслужбПутин поздравил сотрудников спецслужбФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин назвал отечественные спецслужбы важнейшей опорой государства. Об этом глава государства сказал во время выступления на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности России.

«Уважаемые товарищи! Отечественные спецслужбы – и так было всегда – это важнейшая опора нашего государства», - сказал президент.

По словам Владимира Путина, благодаря спецслужбам за последний год в России заметно сократилось число преступлений террористической направленности.

«Ваша задача – закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жёстким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что спецслужбы решали уникальные задачи в сложнейшие для страны времена — в годы Великой Отечественной войны, во время противостояния в Афганистане и многих других горячих точка. Они всегда показывали пример профессионализма, смелости, решительности, принципиальности и порядочности.

«Позвольте пожелать вам новых успехов, здоровья, благополучия вам, вашим близким, вашим семьям: родителям, жёнам, мужьям, детям – всем, кто вас любит, переживает и волнуется за вас», - сказал Путин. Он напомнил, что хорошо знает, какая напряженная и ответственная работа у спецслужб.

Напомним, что День работника органов безопасности Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других подразделений. Отмечается ежегодно 20 декабря.

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