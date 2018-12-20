Курс доллара превысил 68 рублей

20 Дек. 19:21 2018-12-20T19:21:32+03:00

В последний раз такая стоимость американской валюты были зафиксированы 14 ноября

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Курс доллара к рублю вырос на 0,86% в ходе торгов на Московской бирже. Согласно данным торгов, стоимость американской валюты достигла отметки в 68,04 рубля.

В последний раз такой показатель был зафиксирован на Московской бирже 14 ноября.

Известно, что курс евро также вырос на 1,19% - до 77,73 рубля. Специалисты связывают это с дешевеющей нефтью.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года снизилась на 2,18%. Цена установилась на отметке $55,99 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

При этом в течение дня цена на черное золото опускалась до $54,64 за баррель.