США планируют ввести новые санкции против Китая

20 Дек. 19:33 2018-12-20T19:33:56+03:00

Ограничительные меры могут быть приняты из-за кражи интеллектуальной собственности и попытки взлома правительственных сетей

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Минюст США может ввести новые санкции против хакеров из Китая. Меры могут быть приняты в связи со взломами сайтов частных компаний и государственных структур.

Как сообщает газета The Washington Post, администрация президента США с коллегами из Великобритании, Австралии, Канады, Японии и Германии намерены обсудить в ближайшее время вопрос кражи интеллектуальной собственности китайскими кибершпионами.

«Все эти страны подверглись длительной шпионской кампании, в ходе которой китайские хакеры взламывали сети частных компаний, занятых в сфере обеспечения кибербезопасности и поставляющих свои услуги государственным структурам и крупным компаниям», - пишет издание.

Стоит отметить, что США неоднократно заявляли, что Китай замешан в хакерских нападениях. В сентябре Вашингтон обвинил Пекин во враждебных действиях по отношению к американским производителям, краже интеллектуальной собственности, кибератаках и даже вмешательстве в выборы.