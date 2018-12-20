2018-12-20T19:33:56+03:00
Политика

США планируют ввести новые санкции против Китая

Ограничительные меры могут быть приняты из-за кражи интеллектуальной собственности и попытки взлома правительственных сетей
Алена Басавина
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США готовят новые санкции против КитаяСША готовят новые санкции против КитаяФото: REUTERS
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Минюст США может ввести новые санкции против хакеров из Китая. Меры могут быть приняты в связи со взломами сайтов частных компаний и государственных структур.

Как сообщает газета The Washington Post, администрация президента США с коллегами из Великобритании, Австралии, Канады, Японии и Германии намерены обсудить в ближайшее время вопрос кражи интеллектуальной собственности китайскими кибершпионами.

«Все эти страны подверглись длительной шпионской кампании, в ходе которой китайские хакеры взламывали сети частных компаний, занятых в сфере обеспечения кибербезопасности и поставляющих свои услуги государственным структурам и крупным компаниям», - пишет издание.

Стоит отметить, что США неоднократно заявляли, что Китай замешан в хакерских нападениях. В сентябре Вашингтон обвинил Пекин во враждебных действиях по отношению к американским производителям, краже интеллектуальной собственности, кибератаках и даже вмешательстве в выборы.

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