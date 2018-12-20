Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой

20 Дек. 19:57 2018-12-20T19:57:38+03:00

Правозащитника не доставили на повторное рассмотрение дела об аресте

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Московский городской суд признал законным решение не отпускать правозащитника Льва Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой, которая прошла 11 декабря.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителей Пономарева - без удовлетворения», - приводит ТАСС слова судьи.

Известно, что во время оглашения постановления сам правозащитник в зале суда отсутствовал. Его представитель заявил, что решение суда является аморальным.

«Нам не понятно, на каких основаниях, на каких понятиях морали и права основано решение не отпускать Пономарева на прощание с его близким человеком», - сказал адвокат.

Напомним, что 77-летнего правозащитника задержали во время несанкционированной акции у здания ФСБ в конце октября. Его обвинили в нарушении установленного порядка проведения митинга.

Тверской суд Москвы 5 декабря признал Льва Пономарева виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 25 суток. Позже срок ареста уменьшили до 16 суток. Пономарева должны были отпустить только 21 декабря, однако 8 декабря умерла его близкая подруга и правозащитница Людмила Алексеева.

Пономарев попросил отпустить его на церемонию прощания, приостановив арест. Однако он получил отказ.