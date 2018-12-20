Латвия обнародовала часть архивов КГБ

20 Дек. 20:11 2018-12-20T20:11:28+03:00

Среди опубликованных документов — телефонные книги комитета, а также статистическая и алфавитная картотеки агентуры

Изменить размер текста: A A

В свободном доступе появилась часть архивов Комитета государственной безопасности Латвийской ССР. Данные были опубликованы на сайте Латвийского национального архива.

Большая часть документов содержит рукописные тексты на русском языке. Найти можно телефонные книги КГБ, картотеку учета внештатных оперативных сотрудников, статистические и алфавитные данные агентуры, описания ЦК компартии Латвии.

Ознакомиться с рассекреченными архивами могут все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию и указать свои персональные данные и цель использования материалов.

Напомним, что ранее решение о публикации данных КГБ подписал президент Раймондс Вейонис. Одна часть должна полностью появиться до 31 декабря 2018 года. Другая часть появится в доступе после 1 мая 2019 года.

Отметим, что изучением архивов КГБ несколько лет назад в Латвии начала заниматься специальная правительственная комиссия.