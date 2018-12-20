США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск

20 Дек. 20:38 2018-12-20T20:38:57+03:00

Ранее сообщалось, что приказ Дональда Трампа предусматривает полное окончание атаки террористов с воздуха

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США будут продолжать нанесение авиационных ударов в Сирии до полного вывода своих войск. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона Ребекка Ребарих.

«До тех пор, пока там находятся американские военные, мы продолжим нанесение артиллерийских и авиационных ударов для поддержки наших союзников», - передает ТАСС слова специалиста.

Напомним, что ранее агентство Reuters сообщило о полной остановке США атаки террористов с воздуха из-за решения о выводе войск. О прекращении военной кампании на территории арабской республики Белый дом объявил 19 декабря 2018 года.

По словам представителя администрации президента Сары Сандерс, возвращение войск займет от 60 до 100 дней.

Отметим, что ранее Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о полной победе над террористами группировки ИГ, запрещенной на территории России.